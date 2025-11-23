Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 23 de noviembre de 2025

El sorteo del Paisita Noche, correspondiente al domingo 23 de noviembre de 2025, volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país. Este tradicional chance, reconocido por su emisión diaria y su larga trayectoria en el mercado de juegos de suerte y azar en Colombia, reveló un nuevo número ganador que mantuvo a su público a la expectativa durante la noche del sábado.

Número ganador del Paisita Noche

De acuerdo con la información publicada por la entidad operadora en sus canales oficiales, el resultado del sorteo fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado:

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche cuenta con varias modalidades de premiación, lo que permite a cada jugador escoger la opción que mejor se adapte a sus intereses. Sus pagos varían según la cantidad de cifras acertadas, desde la tradicional “uña” hasta el “súper pleno”. Estas son las premiaciones oficiales:

Premios por aciertos



1 acierto (última cifra) – “La uña” : paga 5 pesos por cada peso apostado.

: paga 5 pesos por cada peso apostado. 2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata” : paga 50 pesos por cada peso apostado.

: paga 50 pesos por cada peso apostado. 3 aciertos (tres últimas cifras) :

Pleno: 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

: 4 aciertos (cuatro cifras) :

Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.

:

Como parte de las normativas tributarias vigentes en Colombia, es importante recordar que los premios que superen las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, están sujetos a una retención del 20 %.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también llamado Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Su sorteo se realiza todas las noches, lo que lo convierte en una costumbre diaria para miles de personas que siguen con atención la publicación del resultado. Su facilidad de participación, continuidad y arraigo cultural explican por qué sigue siendo una de las opciones de juego más elegidas en el país.

