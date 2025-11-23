Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 23 de noviembre de 2025

Publicidad
El sorteo del Paisita Noche, correspondiente al domingo 23 de noviembre de 2025, volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país. Este tradicional chance, reconocido por su emisión diaria y su larga trayectoria en el mercado de juegos de suerte y azar en Colombia, reveló un nuevo número ganador que mantuvo a su público a la expectativa durante la noche del sábado.
De acuerdo con la información publicada por la entidad operadora en sus canales oficiales, el resultado del sorteo fue: (en minutos)
El Paisita Noche cuenta con varias modalidades de premiación, lo que permite a cada jugador escoger la opción que mejor se adapte a sus intereses. Sus pagos varían según la cantidad de cifras acertadas, desde la tradicional “uña” hasta el “súper pleno”. Estas son las premiaciones oficiales:
Premios por aciertos
Como parte de las normativas tributarias vigentes en Colombia, es importante recordar que los premios que superen las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, están sujetos a una retención del 20 %.
El Paisita Noche, también llamado Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Su sorteo se realiza todas las noches, lo que lo convierte en una costumbre diaria para miles de personas que siguen con atención la publicación del resultado. Su facilidad de participación, continuidad y arraigo cultural explican por qué sigue siendo una de las opciones de juego más elegidas en el país.