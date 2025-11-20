Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El Paisita Noche volvió a atraer la atención de miles de jugadores en todo el país tras el sorteo de jueves, 20 de noviembre de 2025. Este tradicional chance, reconocido por su transmisión diaria y por ser uno de los más consultados en Colombia, entregó un nuevo resultado que mantuvo viva la emoción entre sus seguidores.

Número ganador del Paisita Noche

Según informó la entidad operadora en sus canales oficiales, la combinación afortunada del último sorteo fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

Animal asociado:

Los jugadores que deseen revisar resultados anteriores cuentan con un historial completo disponible en las plataformas oficiales del operador, ideal para verificar apuestas y buscar patrones habituales del sorteo.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece varias modalidades de premio, dependiendo del número de aciertos obtenidos. Estas son las premiaciones oficiales:



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”: paga 5 pesos por cada peso apostado.

paga 5 pesos por cada peso apostado. 2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”: paga 50 pesos por cada peso apostado.

paga 50 pesos por cada peso apostado. 3 aciertos (tres últimas cifras):

Pleno: 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras):

Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.



Además, los premios que superan las 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %, según lo establecido por la normativa tributaria colombiana.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche —también conocido como Paisita 2— es uno de los chances más tradicionales del país. Su sorteo se realiza todos los días, convirtiéndose en un ritual nocturno para miles de apostadores que siguen sus cifras con disciplina y esperanza. Su continuidad, accesibilidad y arraigo cultural lo han consolidado como uno de los juegos de azar favoritos en Colombia.