Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Noche volvió a atraer la atención de miles de jugadores en todo el país tras el sorteo de jueves, 20 de noviembre de 2025. Este tradicional chance, reconocido por su transmisión diaria y por ser uno de los más consultados en Colombia, entregó un nuevo resultado que mantuvo viva la emoción entre sus seguidores.
Según informó la entidad operadora en sus canales oficiales, la combinación afortunada del último sorteo fue:
Los jugadores que deseen revisar resultados anteriores cuentan con un historial completo disponible en las plataformas oficiales del operador, ideal para verificar apuestas y buscar patrones habituales del sorteo.
El Paisita Noche ofrece varias modalidades de premio, dependiendo del número de aciertos obtenidos. Estas son las premiaciones oficiales:
Además, los premios que superan las 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %, según lo establecido por la normativa tributaria colombiana.
El Paisita Noche —también conocido como Paisita 2— es uno de los chances más tradicionales del país. Su sorteo se realiza todos los días, convirtiéndose en un ritual nocturno para miles de apostadores que siguen sus cifras con disciplina y esperanza. Su continuidad, accesibilidad y arraigo cultural lo han consolidado como uno de los juegos de azar favoritos en Colombia.