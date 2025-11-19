Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

Publicidad
El Paisita Noche volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante el sorteo del miércoles, 19 de noviembre de 2025. Este tradicional juego de azar, reconocido por su frecuencia diaria y amplia popularidad, entregó un nuevo ganador y reafirmó por qué sigue siendo uno de los chances más consultados del país.
Según informó la entidad operadora a través de sus canales oficiales, el último sorteo dejó el siguiente resultado: 4432 - Perro.
Quienes deseen consultar los resultados anteriores del Paisita Noche pueden hacerlo en las plataformas oficiales del operador, donde se encuentran disponibles las cifras históricas para verificar apuestas previas.
El sorteo ofrece distintas modalidades de premio según el número de aciertos obtenidos por el jugador. Estas son las premiaciones oficiales:
Además, es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa tributaria vigente.
El Paisita Noche —también conocido como Paisita 2— es uno de los chances más tradicionales en Colombia. Su sorteo se realiza todos los días, convirtiéndose en un hábito nocturno para miles de jugadores que siguen fielmente sus resultados en busca de un golpe de suerte. Su continuidad, accesibilidad y arraigo en la cultura popular lo han consolidado como un referente entre los juegos de azar del país.