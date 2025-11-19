Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

El Paisita Noche volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante el sorteo del miércoles, 19 de noviembre de 2025. Este tradicional juego de azar, reconocido por su frecuencia diaria y amplia popularidad, entregó un nuevo ganador y reafirmó por qué sigue siendo uno de los chances más consultados del país.

Número ganador del Paisita Noche

Según informó la entidad operadora a través de sus canales oficiales, el último sorteo dejó el siguiente resultado: 4432 - Perro.



Desglose oficial de cifras

Tres últimas cifras: 432.

Tres primeras cifras: 443.

Cuatro cifras completas: 4432.

Animal asociado: Perro.

Quienes deseen consultar los resultados anteriores del Paisita Noche pueden hacerlo en las plataformas oficiales del operador, donde se encuentran disponibles las cifras históricas para verificar apuestas previas.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El sorteo ofrece distintas modalidades de premio según el número de aciertos obtenidos por el jugador. Estas son las premiaciones oficiales:



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”: paga 5 pesos por cada peso apostado.

paga 5 pesos por cada peso apostado. 2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”: paga 50 pesos por cada peso apostado.

paga 50 pesos por cada peso apostado. 3 aciertos (tres últimas cifras):

Pleno: 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (todas las cifras):

Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.



Además, es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa tributaria vigente.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche —también conocido como Paisita 2— es uno de los chances más tradicionales en Colombia. Su sorteo se realiza todos los días, convirtiéndose en un hábito nocturno para miles de jugadores que siguen fielmente sus resultados en busca de un golpe de suerte. Su continuidad, accesibilidad y arraigo en la cultura popular lo han consolidado como un referente entre los juegos de azar del país.