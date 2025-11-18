Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

El Paisita Noche volvió a ser protagonista de la emoción diaria que viven miles de jugadores en Colombia. Durante el sorteo realizado este martes, 18 noviembre de 2025, este tradicional juego de azar entregó un nuevo ganador, reafirmando por qué sigue siendo uno de los chances más consultados del país.

Número ganador del Paisita Noche

Según confirmó la entidad operadora en sus canales oficiales, el resultado del último sorteo fue:



Desglose oficial de cifras

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

Animal asociado:

Los jugadores interesados en revisar los resultados anteriores del Paisita Noche pueden hacerlo a través de las plataformas oficiales del operador, donde se encuentran las cifras históricas para verificar apuestas previas.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

Este sorteo ofrece distintas modalidades de premio según el número de aciertos. Así funcionan las premiaciones oficiales:



Premios según aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”: paga 5 pesos por cada peso apostado.

paga 5 pesos por cada peso apostado. 2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”: paga 50 pesos por cada peso apostado.

paga 50 pesos por cada peso apostado. 3 aciertos (tres últimas cifras):

Pleno: 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (todas las cifras):

Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.



Es importante recordar que los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 % sobre el valor total ganado, tal como establece la normativa tributaria vigente.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más populares entre los apostadores colombianos. Se juega todos los días y forma parte de la rutina nocturna de miles de hogares que siguen de cerca sus resultados en busca de un golpe de suerte. Su frecuencia diaria y tradición lo han convertido en un referente dentro de los juegos de azar en el país.