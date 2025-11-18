Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

Publicidad
El Paisita Noche volvió a ser protagonista de la emoción diaria que viven miles de jugadores en Colombia. Durante el sorteo realizado este martes, 18 noviembre de 2025, este tradicional juego de azar entregó un nuevo ganador, reafirmando por qué sigue siendo uno de los chances más consultados del país.
Según confirmó la entidad operadora en sus canales oficiales, el resultado del último sorteo fue:
Los jugadores interesados en revisar los resultados anteriores del Paisita Noche pueden hacerlo a través de las plataformas oficiales del operador, donde se encuentran las cifras históricas para verificar apuestas previas.
Este sorteo ofrece distintas modalidades de premio según el número de aciertos. Así funcionan las premiaciones oficiales:
Es importante recordar que los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 % sobre el valor total ganado, tal como establece la normativa tributaria vigente.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más populares entre los apostadores colombianos. Se juega todos los días y forma parte de la rutina nocturna de miles de hogares que siguen de cerca sus resultados en busca de un golpe de suerte. Su frecuencia diaria y tradición lo han convertido en un referente dentro de los juegos de azar en el país.