Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 17 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Noche volvió a repartir emoción entre miles de jugadores en Colombia. Como cada día, este tradicional chance ofreció una nueva oportunidad de ganar, y el sorteo de este lunes festivo, 17 de noviembre de 2025, ya tiene un afortunado ganador.
Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, el número ganador del último sorteo fue:
Desglose de cifras:
Los jugadores pueden consultar los resultados de sorteos anteriores del Paisita Noche en las plataformas oficiales del operador para verificar sus apuestas.
El Paisita Noche ofrece distintos niveles de pago según la cantidad de aciertos. Así funcionan las premiaciones:
Es importante recordar que todos los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 % sobre el valor total ganado.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es un chance muy popular en Colombia. Se juega todos los días, ofreciendo a los apostadores la posibilidad de consultar los resultados a diario y seguir la emoción de este sorteo que se ha convertido en parte de la rutina de muchos hogares.