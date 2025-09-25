Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 25 de septiembre de 2025

El Paisita Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más queridos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la cultura popular. Cada noche, miles de jugadores siguen la transmisión en vivo por Teleantioquia con la ilusión de llevarse un premio.

Resultado del último sorteo

En la jornada del jueves, 25 de septiembre de 2025, el número ganador fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, este tradicional chance incorporó una quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de ganar y añade emoción hasta el último momento.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cómo participar

Jugar es sencillo y accesible, con apuestas desde $500 hasta $25.000. Los participantes pueden elegir hasta cuatro cifras en distintas modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): adivinar la última cifra.

Esta variedad de opciones permite que tanto jugadores frecuentes como principiantes encuentren la modalidad que mejor se adapte a su estilo.



Reclamo de premios

El cobro es rápido y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT (disponible en los puntos de venta).

documentos básicos y formato SIPLAFT (disponible en los puntos de venta). Más de 181 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Paisita Noche sigue consolidándose como una tradición que combina emoción, accesibilidad y múltiples oportunidades de ganar para quienes buscan la suerte en cada jugada.