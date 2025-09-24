Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de septiembre de 2025

El Paisita Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la tradición popular. Cada noche, miles de personas siguen en vivo la extracción de balotas a través de Teleantioquia, en busca de la suerte que les permita llevarse un premio.

Resultado oficial del último sorteo

En la jornada del miércoles, 24 de septiembre de 2025, el número ganador fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el Paisita Noche sumó una quinta balota, un número adicional que aumenta las opciones de ganar y mantiene el suspenso hasta el final.



Horarios del sorteo

El sorteo se realiza todos los días:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cómo participar

Jugar es sencillo y económico, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000. Los apostadores pueden elegir hasta cuatro cifras en distintas modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: l as cuatro cifras en cualquier orden.

as cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata) : acierto exacto de las dos últimas cifras.

: acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): adivinar la última cifra.

Esta variedad permite que tanto jugadores habituales como principiantes encuentren la opción que más se ajuste a su estilo.



Reclamo de premios

El cobro de los premios es rápido y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT : documentos básicos y formato SIPLAFT (disponible en los puntos de venta).

: documentos básicos y formato SIPLAFT (disponible en los puntos de venta). Más de 181 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Paisita Noche sigue ofreciendo emoción diaria y múltiples oportunidades para quienes buscan la suerte en cada jugada.