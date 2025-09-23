Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 23 de septiembre de 2025

El Paisita Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más representativos de Colombia, en especial en Antioquia, donde hace parte de la tradición y la vida cotidiana. Cada noche, miles de jugadores se conectan a la transmisión en vivo por Teleantioquia para vivir la emoción de cada balota.

Resultado oficial del último sorteo

En la jornada del martes, 23 de septiembre de 2025, el número ganador fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, este popular chance incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de premio y añade mayor suspenso a cada juego.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche ofrece oportunidades de ganar todos los días:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cómo participar

Jugar es sencillo y accesible, con apuestas desde $500 hasta $25.000. Los participantes pueden elegir hasta cuatro cifras en diferentes modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: l as cuatro cifras en cualquier orden.

as cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): adivinar la última cifra.

Esta variedad permite que tanto apostadores experimentados como principiantes encuentren la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego.



Reclamo de premios

El proceso de cobro es ágil y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:

