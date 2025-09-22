Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 22 de septiembre de 2025

El Paisita Noche se ha posicionado como uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde se ha convertido en parte de la tradición regional. Cada noche reúne a miles de apostadores, quienes pueden seguir la transmisión en vivo por Teleantioquia, viviendo la emoción de cada número en tiempo real.

Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de premio y añade un toque extra de suspenso a cada sorteo.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche se realiza todos los días, ofreciendo más oportunidades para probar la suerte:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cómo participar

Ingresar a este popular chance es sencillo y accesible, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000. Los jugadores pueden elegir hasta cuatro cifras en distintas modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): adivinar la última cifra.

Esta variedad de apuestas lo convierte en un sorteo versátil, ideal tanto para quienes buscan una apuesta sencilla como para los que prefieren mayores desafíos.



Reclamo de premios

El proceso para reclamar un premio es rápido y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad, original y copia.

Según el valor del premio (calculado en UVT – Unidades de Valor Tributario), se exigen requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT (disponible en los puntos de venta).

El Paisita Noche continúa siendo una tradición que combina cultura, entretenimiento y la ilusión de ganar, atrayendo cada noche a miles de jugadores en todo el país.