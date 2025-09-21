Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 21 de septiembre de 2025

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la identidad cultural de la región.

Este juego de chance, que celebra la esencia paisa, reúne cada noche a miles de apostadores gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, lo que permite seguir cada número en tiempo real.

Número ganador Paisita Noche hoy, domingo 21 de septiembre

En la noche del domingo, 21 de septiembre de 2025, el número ganador fue: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el sorteo dio un giro innovador con la incorporación de una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y aporta mayor emoción a cada jugada.



Horarios del Paisita Noche

El sorteo se realiza todos los días, lo que brinda más oportunidades para probar la suerte:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cómo participar

Acceder al Paisita Noche es sencillo y económico. Las apuestas inician desde $500 y pueden llegar hasta $25.000, con la posibilidad de elegir hasta cuatro cifras en diferentes modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra (uña): adivinar la última cifra del número ganador.

Esta variedad convierte al Paisita Noche en un sorteo versátil, adaptado tanto para quienes prefieren apuestas simples como para quienes buscan mayores riesgos y premios.



Reclamo de premios

El proceso para reclamar un premio en el Paisita Noche es ágil, seguro y claro. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Además, según el valor del premio (calculado en UVT – Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

