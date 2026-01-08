Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 8 de enero de 2026

El Paisita Noche se ha posicionado como uno de los juegos de chance más reconocidos y consultados en Colombia, especialmente entre quienes siguen a diario los resultados del chance nocturno. Cada noche, miles de jugadores revisan el número ganador con la expectativa de acertar y acceder a alguno de los premios disponibles, lo que convierte este sorteo en una referencia habitual dentro del calendario de los juegos de azar del país.

Tras la publicación de los resultados del Paisita Noche, los participantes pueden verificarlos mediante los canales oficiales del operador autorizado. Estas plataformas permiten confirmar el número ganador, identificar el animal asociado al sorteo, consultar el plan de premios vigente y revisar resultados de sorteos anteriores. Este acceso a la información refuerza la transparencia y la confiabilidad, elementos clave para quienes siguen de cerca los resultados del chance en Colombia.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy jueves 8 de enero de 2026

De acuerdo con el reporte emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue: 7629 - Mico.



Número ganador: 7629.

Tres primeras cifras: 762.

Tres últimas cifras: 629.

Animal: Mico.

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche está diseñado con diferentes modalidades de apuesta, cuyos pagos varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura ofrece alternativas tanto para quienes prefieren apuestas simples como para quienes optan por combinaciones más completas, con pagos definidos por cada peso apostado. Gracias a esta variedad, el juego se mantiene entre los más buscados dentro de los resultados de chance.



Aciertos por cifras finales

Entre las opciones más populares se encuentran las apuestas por cifras finales, valoradas por su facilidad y la rapidez con la que pueden verificarse después del sorteo nocturno:



La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Para quienes logran combinaciones más precisas, el Paisita Noche contempla premios más elevados:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las combinaciones completas representan los premios más altos dentro del juego:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante considerar que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Su principal atractivo es el sorteo diario en horario nocturno, que permite consultar resultados todas las noches de forma constante.