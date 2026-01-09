Informe revela que grupos criminales han evolucionado en sus dinámicas de conflicto en Colombia

Un informe publicado por InSight Crime, una organización que investiga y analiza el crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, menciona en su última investigación que la violencia por parte de los grupos criminales en Colombia aumento en 2025.

En conversación con Mañanas Blu, Sara García, investigadora de InSight Crime, explicó las cifras del estudio que revelaron los departamentos donde más se presentaron combates entre grupos armados entre el 1 de enero a 1 de diciembre de 2025, en contraste con las cifras expuestas por el Gobierno nacional.

Según García, el informe se publica cada año y el análisis va más allá del 2025. La investigadora menciona que una de las afirmaciones que más causó revuelo fue que “Colombia en 2025 experimentó niveles de violencia no vistos en años y es una afirmación que ha sido respalda por la Cruz Roja Internacional” y otras organizaciones.

Asimismo, la investigadora explica que “datos como el confinamiento y el desplazamiento forzado aumentaron en 2025 y son las cifras más altas en los últimos 18 años”.



No obstante, aclara que lo que busca el informe es “ver qué hay detrás de las dinámicas del conflicto”.

En 2025 vimos unos niveles de violencia impresionantes por grupos criminales que están fortalecidos en zonas específicas y que son clave para economía ilegal, el robo de tierra, entre otros. Sara García, investigadora de InSight Crime.

García también afirmó que lo que quieren ver con el informe es el estado de los grupos criminales en el país, “son grupos totalmente diferentes a los que había años atrás”.



El estado de la Paz Total

Frente a la pregunta de si el estudio alcanzó a medir la Paz Total implementada por el Gobierno, la investigadora explicó que "ha influido en el crecimiento de dinámicas de violencia".

“Los ceses al fuego sirvieron de incentivo para fortalecer a los grupos. Lo que menciona el estudio es que la Paz Total no es la única razón del aumento de la violencia, también entran dinámicas de mucho tiempo atrás”.

Publicidad

De igual forma, explicó que lo que se vio en 2025 “ocurre en diferentes procesos de desmovilización o negociación, se dan vacíos de poder que generan fragmentaciones criminales y eso trae cambios en la dinámica criminal”.

Con respecto a las cifras de homicidios que el Gobierno entregó, y que se observa una reducción, García manifestó que en el informe no mencionan datos, pero en el balance anual de 2025 se hizo un análisis al respecto.

“Sí, es cierto que se han reducido las cifras, pero el análisis arroja que estas son una variable muy específica que no permite ver el panorama completo de la dinámica”.



Grupos criminales han evolucionado en sus dinámicas

Lo anterior, debido a que hoy en día los grupos están enfocados en imponer restricciones a la movilidad y manejar otras dinámicas para ejercer su poder, “no solo con homicidios o desplazamiento forzado”.

Publicidad

Las cifras de desplazamiento en Colombia entre enero y octubre de 2025 fueron las más altas, con más de 88 mil personas desplazadas, indicó Sara García.

A pesar de que las tasas de homicidios han disminuido, “sí hay otros indicadores de violencia que han aumentado, que hablan sobre la sofisticación de los grupos criminales en Colombia”.

Escuche la entrevista compelta acá: