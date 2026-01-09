En vivo
Informe revela que grupos criminales han evolucionado en sus dinámicas de conflicto en Colombia

Informe revela que grupos criminales han evolucionado en sus dinámicas de conflicto en Colombia

Sara García, investigadora de InSight Crime, explicó las cifras del informe que revelaron los departamentos donde más se presentaron combates entre grupos armados en 2025 y sus dinámicas de conflicto.

