Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Bogotá  / Atento conductor, cierres viales por celebración de Reyes Magos en Bogotá del 9 al 13 de enero

Atento conductor, cierres viales por celebración de Reyes Magos en Bogotá del 9 al 13 de enero

Desde la Secretaría de Movilidad anunciaron cierres viales en algunas vías de Bogotá, conductores deberán estar atentos para evitar traumatismos en sus recorridos durante este fin de semana.

