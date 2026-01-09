Atento conductor, cierres viales por celebración de Reyes Magos en Bogotá del 9 al 13 de enero

Durante este fin de semana la capital colombiana se prepara para vivir una de las tradiciones culturales más antiguas de la ciudad en el barrio Egipto, la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía, la cual se celebrará del 10 al 12 de enero.

Esta festividad ha permanecido por más de dos siglos, por ello, la desde la Secretaría de Movilidad anunciaron cierres viales en algunas vías. Conductores deberán estar atentos para evitar traumatismos en sus recorridos.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno, indicó que para la edición de este año se esperan más de 40 mil personas, desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., podrán disfrutar de más de 30 artistas de talla local, distrital y nacional en dos tarimas, la principal que estará ubicada en la plazoleta de la Parroquia Nuestra Señora de Egipto y la segunda, en la antigua Plaza Rumichaca.



Cierres viales por celebración de Reyes Magos en Bogotá

Estos son los cierres viales que autorizó Movilidad entre el 9 y el 12 de enero de 2026, conozca tramo vial, tipo de cierre, hora de cierre y hora habilitación:

Avenida Circunvalar entre calle 11 y calle 10B, cierre total de dos calzadas, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.

Carrera 3 Este entre calle 7 y calle 11, cierre total de dos calzadas, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.

Calle 7 entre carrera 1 y carrera 3 Este, cierre total de dos calzadas, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.

Calle 9 entre carrera 4 Este y carrera 2 Este, cierre total de calzada, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.

Calle 9A entre carrera 4 Este y carrera 3 Este, cierre total de calzada, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.

Calle 10 entre carrera 3 Este y carrera 1 Este, cierre total de calzada, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.

Calle 10A entre carrera 3 Este y carrera 4 Este, cierre total de calzada, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.

Calle 10B entre carrera 5A Este y carrera 3 Este, cierre total de dos calzadas, 12:00 a. m. viernes 09 de enero de 2026 a 04:00 a. m. martes 13 de enero 2026.

Desvíos autorizados por Movilidad

Las personas que transitan por la avenida Circunvalar en sentido norte – sur deberán tomar la calle 10 al occidente, vía Choachí al sur, transversal 6 Este al sur, carrera 7 Este al sur, calle 6 al occidente – carrera 3 Este y retomar su recorrido habitual.



Quienes se desplazan por la avenida Circunvalar (carrera 3 Este) en sentido sur - norte deberán tomar la calle 6D al oriente, carrera 5 Este al sur, calle 6 al occidente y carrera 5 al norte.

Los usuarios que circulan por la calle 7 en sentido occidente – oriente y desean tomar la avenida Circunvalar (carrera 3 Este) al norte deberán hacer el retorno al occidente, a la altura de la carrera 1 Este y carrera 5 al norte.

