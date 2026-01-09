Piden al Gobierno medidas “alineadas a la realidad global” para evitar caída en venta de carros

El sector automotor pidió al Gobierno nacional adoptar decisiones regulatorias coherentes con el contexto internacional para evitar afectaciones en la venta de vehículos y en toda la cadena productiva del sector, advertencia que fue hecha por la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes), en medio del análisis del desempeño de la industria durante 2025.

Según el gremio, aunque el mercado mostró señales de recuperación en 2025, persisten riesgos asociados a la política pública, especialmente en lo relacionado con posibles aranceles a la importación de partes y piezas y con los cambios en la estrategia de reindustrialización, medidas que, de concretarse, podrían afectar la estabilidad del sector y frenar la dinámica comercial registrada este año.



¿Qué necesita Colombia para mantener las ventas de carros nuevos?

Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes, señaló que el país necesita decisiones técnicas y estables, acordes con la realidad global de la industria automotriz.

“Las políticas restrictivas no han demostrado ser efectivas para fortalecer la industria”, afirmó el dirigente gremial, al referirse a los debates regulatorios que marcaron el año.

Durante 2025, el sector automotor comercializó más de 250.000 carros nuevos y más de un millón de motocicletas, cifras que consolidan la recuperación del mercado interno, comportamiento que también se ha reflejado en la posventa: al cierre del tercer trimestre, el mercado de partes, piezas y accesorios creció más de 13% frente a 2024.



Desde Asopartes se destacó que el crecimiento ha estado impulsado principalmente por la demanda de productos de mantenimiento, como lubricantes, frenos, suspensión y amortiguadores, en un contexto marcado por la antigüedad del parque automotor colombiano.

Los vehículos en circulación tienen, en promedio, entre 15 y 20 años, mientras que las motocicletas registran entre 10 y 15 años desde su matrícula.

El gremio también llamó la atención sobre otros factores que afectan la competitividad del sector, como el contrabando, la falsificación y el hurto de vehículos y autopartes. De acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), estas prácticas representan cerca del 10 % del valor CIF de las importaciones.

Frente a este escenario, Asopartes informó que ha fortalecido la articulación con la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera y que para 2026 prevé ampliar los programas de control en puertos, aeropuertos y principales puntos de ingreso de mercancías, con el fin de enfrentar la ilegalidad y proteger la formalidad del sector.