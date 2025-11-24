Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

El sorteo del Paisita Noche, correspondiente al lunes, 24 de noviembre de 2025, volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia. Este tradicional chance, conocido por su emisión diaria y por su permanencia en el mercado de los juegos de azar, reveló un nuevo número ganador que mantuvo en expectativa a quienes siguieron la transmisión nocturna.

Número ganador del Paisita Noche

Según informó la entidad operadora en sus canales oficiales, el resultado del sorteo fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado: L

Este resultado define a los afortunados que acertaron en alguna de las modalidades disponibles.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece diversas modalidades de premiación, lo que permite a cada jugador elegir la que mejor se ajuste a su estrategia. Los pagos varían según la cantidad de cifras acertadas, desde la conocida “uña” hasta el “súper pleno”. Estas son las premiaciones oficiales:



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”: paga 5 pesos por cada peso apostado.

paga 5 pesos por cada peso apostado. 2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”: paga 50 pesos por cada peso apostado.

paga 50 pesos por cada peso apostado. 3 aciertos (tres últimas cifras):

Pleno: 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras):

Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.



Como establece la normatividad tributaria vigente en Colombia, los premios que superen las 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales del país. Su sorteo se realiza todas las noches, convirtiéndose en una rutina para miles de personas que esperan el resultado diario. Su accesibilidad, constancia y arraigo cultural lo mantienen como una de las opciones de juego más populares en Colombia.

