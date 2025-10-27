Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2025

Originario del corazón de Antioquia, el Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia. Más que un simple juego de azar, representa una tradición nocturna que reúne a miles de personas frente al televisor, llenas de expectativa por conocer el número ganador.

Transmitido en vivo por Teleantioquia, este sorteo conserva su esencia y emoción con cada balota que aparece en pantalla. A lo largo de los años, el Paisita Noche se ha convertido en un referente del chance colombiano, generando conversación, alegría y esperanza en hogares de todo el país.

El número ganador del chance Paisita Noche de este lunes 27 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

El año 2025 marcó una nueva era para el Paisita Noche con la llegada de la quinta balota, una propuesta que modernizó el sorteo sin alterar su esencia tradicional. Esta innovación amplió las oportunidades de ganar y aportó dinamismo y frescura a cada transmisión.

El público recibió esta actualización con entusiasmo, destacando la capacidad del programa para renovarse y conectar con nuevas generaciones, sin perder el vínculo emocional con quienes han seguido el sorteo durante décadas. Gracias a esta evolución, el Paisita Noche reafirmó su lugar como uno de los espacios de azar más queridos y confiables del país.



Horarios del sorteo Paisita Noche

La puntualidad y la constancia son parte del encanto de este juego. El Paisita Noche se ha convertido en una cita imperdible en la rutina de miles de hogares colombianos, un momento para compartir y soñar con la suerte.



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cada noche, las familias se reúnen para seguir el sorteo, comentar los resultados y mantener viva la ilusión de ganar, convirtiendo este instante en una pequeña celebración cotidiana.



¿Cómo participar en el Paisita Noche?

Participar es muy sencillo y está al alcance de todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo disfrutar del juego de forma accesible y responsable.



Modalidades de juego:

