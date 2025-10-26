Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 26 de octubre de 2025

Originario del corazón de Antioquia, el Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos del país. No es solo un juego de azar: se trata de una tradición nocturna que reúne a miles de colombianos frente al televisor con la esperanza de acertar el número ganador.

Transmitido en vivo por Teleantioquia, el sorteo mantiene su esencia y emoción en cada una de las balotas que aparecen en pantalla. Con el paso del tiempo, este evento se ha convertido en un referente del chance colombiano, capaz de generar expectativa, conversación y alegría en hogares de todo el país.

Resultado del Paisita Noche - 26 de octubre

Tres últimas cifras: (en minutos)

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

La quinta balota: una innovación que encantó al público

El año 2025 marcó un antes y un después en la historia del Paisita Noche. Con la incorporación de la quinta balota, el sorteo dio un paso hacia la modernización sin perder su esencia tradicional. Esta novedad no solo incrementó las posibilidades de ganar, sino que también añadió dinamismo y frescura a las transmisiones nocturnas.

El público recibió con entusiasmo esta innovación, valorando la capacidad del programa para adaptarse a las nuevas generaciones sin dejar atrás el vínculo emocional con quienes lo han seguido durante años.

Gracias a esta actualización, el Paisita Noche no solo elevó las expectativas de los jugadores, sino que también fortaleció la conexión entre el público y el sorteo, consolidándose como uno de los espacios de azar más queridos y confiables del país.



Horarios del sorteo Paisita Noche

La puntualidad y la constancia son parte del encanto que caracteriza a este sorteo. El Paisita Noche se ha ganado un lugar especial en la rutina de miles de hogares colombianos, convirtiéndose en un momento de encuentro familiar al final del día.



Horarios del sorteo:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cada noche, el sorteo se convierte en una cita fija donde la suerte y la esperanza se entrelazan. Las familias se reúnen, comentan los resultados y mantienen viva la ilusión de acertar el número ganador, convirtiendo este momento en una pequeña celebración cotidiana.



¿Cómo participar en el Paisita Noche?

Jugar al Paisita Noche es una experiencia sencilla, accesible y emocionante. Cualquier persona puede participar realizando apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite disfrutar del juego con libertad y responsabilidad.

Modalidades disponibles:

