Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 13 de octubre de 2025

El tradicional sorteo Paisita Noche sigue cautivando a miles de colombianos que, cada tarde, esperan con expectativa los números ganadores. Este popular juego de azar, que se lleva a cabo todos los días después de las 6:00 p. m., reveló su resultado correspondiente al lunes festivo, 13 de octubre de 2025, reafirmando su lugar como uno de los sorteos más importantes dentro de las loterías regionales del país.

Un referente cultural en Antioquia

Originario del departamento de Antioquia, el Paisita Noche se ha convertido en una auténtica tradición para muchas familias. Cada noche, a través de la transmisión en vivo por Teleantioquia, grupos de amigos y hogares enteros se reúnen para seguir el sorteo. Más que un simple juego, es una experiencia compartida que mezcla emoción, esperanza y un fuerte sentido de comunidad.



Número ganador del Paisita Noche – 13 de octubre de 2025

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

La innovación de la quinta balota

Desde 2025, el Paisita Noche introdujo una importante novedad: la quinta balota. Esta incorporación le dio un giro emocionante al sorteo, aumentando las posibilidades de ganar y generando mayor suspenso entre los participantes.

La respuesta del público ha sido muy positiva, destacando que esta modalidad no solo amplía las oportunidades de premio, sino que también convierte el sorteo en un momento más entretenido y lleno de expectativa.



Hoarios del sorteo Paisita Noche

La programación estable ha permitido que el Paisita Noche se integre en la rutina diaria de sus seguidores. Los sorteos se realizan en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Gracias a esta constancia, el sorteo se ha convertido en una cita imperdible para quienes disfrutan cerrar el día con emoción y optimismo.



Cómo jugar al Paisita Noche

Participar es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, con diversas modalidades que se adaptan a las preferencias y estrategias de cada jugador:

