Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 12 de octubre de 2025

El tradicional sorteo Paisita Noche continúa capturando la atención de miles de colombianos que cada día esperan con emoción su resultado. Este juego de azar, que se realiza todos los días después de las 6:00 de la tarde, reveló su número ganador correspondiente al domingo 12 de octubre de 2025, consolidando una vez más su importancia dentro de las loterías regionales del país.

Originario de Antioquia, el Paisita Noche se ha convertido en un referente cultural para la región. A través de la transmisión en vivo por Teleantioquia, familias y grupos de amigos se reúnen cada noche para seguir el sorteo, convirtiéndolo en una tradición que va más allá del simple juego: es una experiencia compartida que combina expectativa, emoción y esperanza.

Número ganador de Paisita Noche hoy, domingo 12 de octubre

En el sorteo del domingo, 12 de octubre de 2025, el número ganador fue: (en minutos).



Número:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

La novedad de la quinta balota

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó una importante innovación: la quinta balota, un elemento que renovó la dinámica del sorteo y elevó las posibilidades de ganar. Esta adición introdujo un nuevo nivel de suspenso, manteniendo a los espectadores atentos hasta el último segundo de la transmisión.

La respuesta del público ha sido sumamente positiva. Los jugadores destacan el entusiasmo que genera esta modalidad, que no solo aumenta las oportunidades de obtener un premio, sino que también hace del sorteo una experiencia más entretenida y emocionante. La quinta balota, sin duda, ha reforzado el vínculo entre el sorteo y su público fiel.

El Paisita Noche mantiene una programación estable que permite a sus seguidores integrar el juego en su rutina diaria. Los horarios se desarrollan de la siguiente manera:



Horarios del sorteo

Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Gracias a esta constancia, el sorteo se ha convertido en una cita imperdible para quienes disfrutan cerrar el día con una dosis de emoción y optimismo.



Cómo jugar al Paisita Noche

Participar en el Paisita Noche es un proceso sencillo y accesible para todo tipo de jugadores. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, ofreciendo distintas modalidades que se ajustan a los gustos y estrategias de cada participante:

