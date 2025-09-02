Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los chances más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde refleja el orgullo y la tradición de la cultura paisa. Este sorteo, transmitido por Teleantioquia, permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar a quienes acierten los números oficiales.

Resultado del último sorteo – Martes, 2 de septiembre de 2025

El más reciente sorteo del Paisita Noche entregó como resultado ganador el siguiente número: 3713 - Cabra.



Número principal: 3713.

Tres últimas cifras: 713.

Dos últimas cifras: 13.

Animal asociado: Cabra.

Desde 2025, este juego también incorporó la opción de la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de obtener premios más altos mediante combinaciones extra.



Horarios del sorteo Paisita Noche

Los jugadores pueden participar todos los días de la semana, con horarios establecidos según la jornada:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Modalidades de juego

El Paisita Noche se adapta a distintos estilos de apuesta, ofreciendo varias modalidades para ganar:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar con las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto.

coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): ganar con las dos últimas cifras exactas.

ganar con las dos últimas cifras exactas. Una cifra (uña): premiar la última cifra acertada.

Cada opción representa diferentes niveles de riesgo y recompensa, lo que permite a los apostadores diseñar estrategias según su preferencia.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Paisita Noche, es necesario presentar documentos básicos, y en algunos casos, trámites adicionales dependiendo del monto ganado:

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el premio (medido en UVT):