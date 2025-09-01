Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El Paisita Noche se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre honra a la cultura paisa, reflejando la tradición y el arraigo de esta región. Transmitido por Teleantioquia, este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de obtener premios si los números elegidos coinciden en estricto orden con los resultados oficiales.

Resultado del último sorteo – domingo 31 de agosto de 2025

El más reciente sorteo del Paisita Noche dejó como ganador el número:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, los jugadores también pueden incluir la opción de la quinta balota, un número adicional que amplía las probabilidades de obtener premios más altos al acertar combinaciones extra.



Horarios del sorteo Paisita Noche

Este chance se juega todos los días de la semana, ofreciendo a los apostadores la posibilidad de tentar su suerte cada noche:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Modalidades de juego

El Paisita Noche ofrece diversas formas de participar, ajustándose al nivel de riesgo y a las preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar con las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: c oincidir con las tres últimas cifras en orden exacto.

oincidir con las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): ganar con las dos últimas cifras exactas.

ganar con las dos últimas cifras exactas. Una cifra (uña): premiar la última cifra acertada.

Cada modalidad brinda oportunidades diferentes, lo que permite diseñar estrategias de apuesta según la preferencia del jugador.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del monto ganado, pero siempre se exige presentar documentos básicos:



Documentos fundamentales:

Tiquete original, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el premio (medido en UVT):