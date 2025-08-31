Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 31 de agosto de 2025

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, símbolo de tradición y arraigo en esta zona del país.

Los sorteos son transmitidos por Teleantioquia y permiten a los jugadores realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números elegidos deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con los resultados oficiales del sorteo.

Resultado del último sorteo de Paisita Noche, este domingo 31 de agosto

En el sorteo correspondiente al domingo, 31 de agosto de 2025, el número ganador fue: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el año 2025, los apostadores también cuentan con la posibilidad de agregar una “quinta balota” o número adicional, lo que aumenta las probabilidades de obtener mayores ganancias al acertar de manera simultánea con otras cifras.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días de la semana:



De lunes a sábado: a las 6:00 p. m.

Domingos y festivos: a las 8:00 p. m.

De esta manera, los jugadores tienen la oportunidad de participar cada noche y probar su suerte.



Cómo se juega el chance

El Paisita Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios ajustados al nivel de aciertos:



Cuatro cifras directo o superpleno: ganar acertando las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: ganar con la última cifra.

Cada modalidad brinda distintas oportunidades de ganar, permitiendo que los jugadores elijan la que mejor se adapte a su estrategia.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

Reclamar un premio de Paisita Noche depende del monto ganado, pero siempre será necesario presentar una serie de documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

