Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

El sorteo del Paisita Noche correspondiente al martes, 25 de noviembre de 2025 volvió a despertar el interés de miles de jugadores en todo el país. Este tradicional chance, emitido de manera diaria y ampliamente reconocido en el mercado de los juegos de azar, presentó un nuevo número ganador que mantuvo la expectativa hasta el cierre de la transmisión nocturna.

Número ganador del Paisita Noche

Según informó la entidad operadora a través de sus canales oficiales, el resultado del sorteo fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado:

Este resultado permite identificar a los apostadores afortunados que acertaron en alguna de las modalidades disponibles.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece diversas modalidades de premiación, cada una pensada para adaptarse a diferentes estrategias de juego. Los valores varían según la cantidad de cifras acertadas, desde la conocida “uña” hasta el “súper pleno”. Estas son las premiaciones oficiales:



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”:

Paga 5 pesos por cada peso apostado.

2 aciertos (dos últimas cifras) – "La pata":

Paga 50 pesos por cada peso apostado.

3 aciertos (tres últimas cifras):

Pleno: 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras):

Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.



Además, como lo establece la normatividad tributaria en Colombia, los premios que superen las 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche —también conocido como Paisita 2— es uno de los chances más tradicionales del país. Su sorteo diario se ha convertido en un ritual para miles de personas que esperan los resultados cada noche. Su accesibilidad, continuidad y arraigo cultural lo consolidan como una de las opciones de juego más populares en Colombia.