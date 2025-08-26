Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 26 de agosto de 2025

El Paisita Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia, especialmente en Antioquia, donde tiene un fuerte vínculo con la cultura paisa. Gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, este sorteo mantiene cercanía con el público y conserva una gran popularidad entre los apostadores.

Resultado del Paisita Noche

En el sorteo del martes, 26 de agosto de 2025, el número ganador fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el juego ofrece la novedad de la “quinta balota”, una cifra adicional que amplía las combinaciones posibles, brindando más oportunidades de ganar.



Horarios del sorteo Paisita Noche

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

De esta manera, los jugadores pueden participar diariamente y seguir los resultados en vivo.



Modalidades de juego del chance

El chance Paisita Noche cuenta con diferentes formas de apostar, que se adaptan al estilo y estrategia de cada participante:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: últimas tres cifras en orden exacto.

últimas tres cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: últimas tres cifras en cualquier orden.

últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): dos últimas cifras en orden exacto.

dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): la última cifra.

Estas modalidades permiten elegir entre apuestas de menor riesgo o jugadas que ofrecen premios más altos.



¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Para cobrar un premio es indispensable presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento de identidad.

Dependiendo del valor ganado (calculado en UVT), se solicitan requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. E ntre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: además se requiere una certificación bancaria reciente; el pago se realiza vía transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Paisita Noche se mantiene como una de las opciones favoritas en el azar colombiano, no solo por su tradición, sino también por la emoción que despierta en cada sorteo.