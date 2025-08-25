Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 25 de agosto de 2025

El Paisita Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia, con gran acogida en Antioquia gracias a su vínculo con la cultura paisa. Su transmisión en vivo por Teleantioquia le ha permitido mantenerse cercano al público y conservar una gran popularidad.

Este juego ofrece a los apostadores la posibilidad de participar con montos que van desde $500 hasta $25.000, y ganar si el número seleccionado coincide en estricto orden con el resultado oficial del sorteo.

Resultado del Paisita Noche – lunes 25 de agosto de 2025

En la más reciente jornada del Paisita Noche, el número ganador fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el año 2025, el sorteo incorporó la opción de la “quinta balota”, un número adicional que aumenta las posibilidades de ganar al ofrecer más combinaciones para acertar.



Horarios del sorteo Paisita Noche

El Paisita Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

De esta forma, los jugadores pueden participar a diario y seguir en vivo los resultados de su apuesta.



Modalidades de juego del chance

El chance cuenta con varias formas de apostar, que varían según el número de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: se gana con las cuatro cifras en cualquier orden.

se gana con las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): se gana con la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre apuestas más seguras o de mayor riesgo, según la estrategia de cada jugador.



¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

El proceso de cobro depende del valor ganado, pero siempre es necesario presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento de identidad.

Según el monto del premio (calculado en UVT), se aplican requisitos adicionales:

