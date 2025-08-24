Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 24 de agosto de 2025

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. Su nombre está inspirado en la cultura paisa, símbolo de identidad de esta zona del país. Los sorteos se transmiten en vivo por Teleantioquia, lo que le ha permitido mantener una gran conexión con el público.

Este juego de azar permite a los apostadores realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de obtener atractivas ganancias. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Resultado más reciente del Paisita Noche hoy, domingo 24 de agosto

En el sorteo del domingo, 24 de agosto de 2025, el número ganador fue: (en minutos).



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el año 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una modalidad que puede aumentar de manera significativa las posibilidades de premio al acertar simultáneamente con otras cifras.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días, en horarios que varían según la jornada:



De lunes a sábado: a las 6:00 p.m.

Domingos y festivos: a las 8:00 p.m.

Gracias a esta programación, los jugadores tienen la oportunidad de participar diariamente y seguir en vivo los resultados de su apuesta.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según el número de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras se pueden acertar en cualquier orden.

Tres cifras directo: corresponde a acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: las tres últimas cifras se aciertan en cualquier orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: se gana acertando la última cifra.

Estas opciones permiten que cada apostador elija la modalidad que más se ajuste a su estrategia y nivel de riesgo.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso de reclamación de un premio depende del valor ganado, pero existen documentos básicos que siempre se deben presentar:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (calculado en UVT):

