Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

El sorteo del Paisita Noche correspondiente al miércoles, 26 de noviembre de 2025 volvió a despertar el interés de miles de jugadores en todo el país. Este tradicional chance, emitido de manera diaria y ampliamente reconocido en el mercado de los juegos de azar, presentó un nuevo número ganador que mantuvo la expectativa hasta el cierre de la transmisión nocturna.
Según informó la entidad operadora a través de sus canales oficiales, el resultado del sorteo fue:
Este resultado permite identificar a los apostadores afortunados que acertaron en alguna de las modalidades disponibles.
El Paisita Noche ofrece diversas modalidades de premiación, cada una pensada para adaptarse a diferentes estrategias de juego. Los valores varían según la cantidad de cifras acertadas, desde la conocida “uña” hasta el “súper pleno”. Estas son las premiaciones oficiales:
1 acierto (última cifra) – “La uña”:
Paga 5 pesos por cada peso apostado.
2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”:
Paga 50 pesos por cada peso apostado.
3 aciertos (tres últimas cifras):
4 aciertos (cuatro cifras):
Además, como lo establece la normatividad tributaria en Colombia, los premios que superen las 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %.
El Paisita Noche —también conocido como Paisita 2— es uno de los chances más tradicionales del país. Su sorteo diario se ha convertido en un ritual para miles de personas q