Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 18 de octubre de 2025

El sorteo Paisita Noche continúa siendo uno de los favoritos entre los amantes del chance en Colombia. Día tras día, miles de personas esperan con expectativa los números ganadores que podrían cambiarles la suerte. Celebrado todas las noches después de las 6:00 p.m., este juego de azar mantiene su popularidad gracias a su historia, su cercanía con el público y las novedades que lo han hecho aún más emocionante. El 18 de octubre de 2025, el sorteo volvió a demostrar por qué es uno de los eventos más seguidos dentro de las loterías regionales del país.

Nacido en el corazón de Antioquia, el Paisita Noche no es simplemente un sorteo, sino una tradición arraigada que reúne a miles de colombianos frente a la pantalla cada noche. La transmisión en vivo por Teleantioquia convierte cada jornada en un momento compartido entre amigos y familias, quienes viven con emoción el instante en que se revelan las balotas ganadoras.

Resultado del Paisita Noche – 18 de octubre de 2025

En el sorteo realizado el sábado 18 de octubre de 2025, el resultado principal fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

La innovación de la quinta balota: más emoción, más oportunidades

En 2025, el Paisita Noche dio un paso innovador que transformó la experiencia de juego: la introducción de una quinta balota. Esta nueva modalidad trajo consigo más oportunidades de ganar, incrementando la emoción y el suspenso entre los apostadores.



La respuesta del público ha sido ampliamente positiva. Los jugadores destacan que esta actualización no solo amplía las posibilidades de obtener premios, sino que también añade dinamismo y entretenimiento al sorteo. Cada noche, la expectativa crece conforme se revelan las balotas, convirtiendo este momento en un espectáculo que capta la atención de todo tipo de público.



Horarios del sorteo Paisita Noche

La puntualidad y constancia en sus horarios han convertido al Paisita Noche en una cita imperdible para miles de colombianos. Su programación es fija y fácil de recordar:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Gracias a esta rutina estable, el sorteo se ha incorporado al día a día de muchas personas, quienes cierran sus jornadas con la ilusión de acertar los números ganadores y vivir la alegría de la suerte.



¿Cómo jugar al Paisita Noche?

Participar en el Paisita Noche es un proceso sencillo, económico y accesible para todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, y existen varias modalidades que permiten ajustar la estrategia de juego según la preferencia de cada participante:

