Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 27 de diciembre de 2025

El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, consolidándose como una referencia habitual para quienes siguen a diario los resultados del chance. En cada sorteo nocturno, miles de personas están atentas a la combinación ganadora, con el objetivo de comprobar si sus números coinciden con el resultado oficial.

Una vez publicados los resultados, la información puede verificarse a través de los canales autorizados. Estas plataformas permiten confirmar premios, revisar los números jugados y consultar sorteos anteriores.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy, 27 de diciembre de 2025

De acuerdo con el informe emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue la siguiente: (en minutos)



Número ganador:

Tres primeras cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche contempla diferentes modalidades de apuesta, con pagos que dependen de la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura ofrece alternativas que van desde aciertos simples hasta combinaciones completas, cada una con montos establecidos por peso apostado.



Aciertos por cifras finales

La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Estas modalidades destacan por su sencillez y suelen ser las más consultadas dentro del juego.



Aciertos de tres cifras

Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: cuando el orden no es determinante, el premio es de 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: acertar las cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20%, conforme a la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Su principal característica es que cuenta con sorteo diario, lo que permite consultar resultados todas las noches de manera constante.

