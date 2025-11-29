Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

El sorteo del Paisita Noche del sábado 29 de noviembre de 2025, volvió a reunir la atención de miles de jugadores en Colombia. Este chance, uno de los más tradicionales del país por su transmisión diaria y permanencia en el mercado de los juegos de azar, reveló un nuevo número ganador que mantuvo a los apostadores en expectativa hasta el cierre oficial de la emisión.

Número ganador del Paisita Noche

Según informó la entidad operadora en sus canales oficiales, el número ganador del sorteo fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado:

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche cuenta con varias modalidades de premiación pensadas para ajustarse a distintos estilos de juego. Los valores dependen del número de cifras acertadas, desde la conocida “uña” hasta el “súper pleno”.



Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”

Paga 5 pesos por cada peso apostado.

2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”

Paga 50 pesos por cada peso apostado.



3 aciertos (tres últimas cifras)



Pleno: paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado: paga 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras)



Súper pleno: paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: paga 308 pesos por cada peso apostado.

Además, la normatividad tributaria en Colombia establece que los premios que superen 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %, un requisito que deben tener en cuenta los jugadores al momento de reclamar sus ganancias.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más representativos del país. Se realiza todos los días y se ha consolidado como una tradición para miles de personas que siguen el sorteo por su sencillez, su larga trayectoria y la variedad de opciones de premio que ofrece.

Este juego continúa posicionándose como una de las alternativas preferidas dentro del sector de apuestas informales en Colombia, especialmente entre quienes buscan una dinámica rápida y accesible.

