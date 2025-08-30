Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 30 de agosto de 2025

El Paisita Noche se ha convertido en uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre honra la cultura paisa, símbolo de la región, y sus sorteos se transmiten en vivo a través de Teleantioquia.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de obtener importantes premios si las cifras elegidas coinciden exactamente con las del sorteo.

Resultado del último sorteo de Paisita Noche

En el sorteo correspondiente al sábado, 30 de agosto de 2025, el número ganador fue: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el año 2025, los apostadores cuentan con la opción de agregar una quinta balota o número adicional, lo que incrementa las posibilidades de ganar sumas más altas.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días de la semana:



De lunes a sábado a las 6:00 p.m.

Domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Gracias a esta frecuencia, los jugadores tienen múltiples oportunidades de probar su suerte y participar cada noche.



Cómo se juega el chance

El Paisita Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes niveles de acierto y premios:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad brinda oportunidades distintas, lo que convierte al Paisita Noche en un juego versátil y emocionante para los apostadores.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

Al momento de reclamar un premio, el proceso depende del valor ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que siempre son requeridos:

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original, correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

