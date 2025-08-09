Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 9 de agosto de 2025

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre rinde homenaje a la cultura “Paisa”, tan representativa de la región. Este sorteo, transmitido por Teleantioquia, ofrece a los jugadores la posibilidad de tentar a la suerte con apuestas desde $500 hasta $25.000.

Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial.

Número ganador del sorteo

El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 09 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el juego incorpora la opción de una “quinta balota” o “número adicional”, que incrementa las posibilidades de obtener mayores premios si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo del Paisita Noche se realiza todas las noches.



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden de las mismas:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar el premio depende del valor ganado, aunque siempre se deben presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

