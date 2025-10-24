Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 24 de octubre de 2025

Originario del corazón de Antioquia, el Paisita Noche se ha convertido en mucho más que un simple juego de azar: es una tradición nocturna que reúne a miles de colombianos frente al televisor con la ilusión de acertar el número ganador. Transmitido en vivo por Teleantioquia, este sorteo mantiene su encanto y emoción en cada balota que aparece en pantalla.

Resultado del Paisita Noche - 24 de octubre

En el sorteo del viernes, 24 de octubre de 2025, el número ganador fue:



Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

El resultado generó gran expectativa entre los apostadores, quienes ya piensan en las próximas jugadas. Cada edición del Paisita Noche mantiene ese toque de emoción que lo hace único dentro del mundo del chance colombiano.



La quinta balota: una innovación que encantó al público

El año 2025 trajo una novedad emocionante para los seguidores del Paisita Noche: la introducción de la quinta balota. Esta innovación no solo aumentó las posibilidades de ganar, sino que también le dio un aire más dinámico y entretenido a cada transmisión.

Los jugadores han recibido esta modalidad con entusiasmo, destacando que el sorteo ha sabido modernizarse sin perder su esencia tradicional, ofreciendo una experiencia más atractiva y cercana a las nuevas generaciones.



Horarios del sorteo Paisita Noche

La puntualidad es una de las características más valoradas del Paisita Noche, un sorteo que acompaña la rutina de miles de hogares colombianos.

Horarios del sorteo



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Cada noche, el sorteo se convierte en una cita especial donde la esperanza y la suerte se encuentran al final del día.



¿Cómo participar en el Paisita Noche?

Jugar al Paisita Noche es sencillo, accesible y muy emocionante. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona pruebe su suerte.



Modalidades disponibles:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Un clásico del chance colombiano

Con su equilibrio entre tradición, innovación y emoción, el Paisita Noche continúa siendo un referente en el mundo del chance colombiano, manteniendo viva la ilusión de ganar en cada sorteo.