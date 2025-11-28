Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

El sorteo del Paisita Noche correspondiente al jueves, 27 de noviembre de 2025 volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia. Este tradicional chance, emitido diariamente y reconocido por su permanencia en el mercado de los juegos de azar, presentó un nuevo número ganador que mantuvo la expectativa hasta el cierre de la transmisión oficial.

Número ganador del Paisita Noche

Según informó la entidad operadora en sus canales oficiales, el número ganador del sorteo fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal asociado:

Con este resultado, los participantes pueden verificar si acertaron en alguna de las modalidades disponibles y determinar si obtuvieron premio.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El Paisita Noche ofrece distintas modalidades de premiación diseñadas para ajustarse a diferentes estrategias de juego. Los pagos varían según la cantidad de cifras acertadas, desde la popular “uña” hasta el “súper pleno”.

Premios por aciertos

1 acierto (última cifra) – “La uña”: paga 5 pesos por cada peso apostado.

paga 5 pesos por cada peso apostado. 2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”: paga 50 pesos por cada peso apostado.

paga 50 pesos por cada peso apostado. 3 aciertos (tres últimas cifras):

Pleno: 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.

4 aciertos (cuatro cifras):



Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.

Además, como lo establece la normatividad tributaria en Colombia, todos los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche —también conocido como Paisita 2— es uno de los chances más tradicionales del país. Con un sorteo diario, se ha convertido en un ritual para miles de jugadores que siguen este juego por su tradición, simplicidad y opciones de premiación.