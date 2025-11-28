Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Publicidad
El sorteo del Paisita Noche correspondiente al jueves, 27 de noviembre de 2025 volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia. Este tradicional chance, emitido diariamente y reconocido por su permanencia en el mercado de los juegos de azar, presentó un nuevo número ganador que mantuvo la expectativa hasta el cierre de la transmisión oficial.
Según informó la entidad operadora en sus canales oficiales, el número ganador del sorteo fue:
Con este resultado, los participantes pueden verificar si acertaron en alguna de las modalidades disponibles y determinar si obtuvieron premio.
El Paisita Noche ofrece distintas modalidades de premiación diseñadas para ajustarse a diferentes estrategias de juego. Los pagos varían según la cantidad de cifras acertadas, desde la popular “uña” hasta el “súper pleno”.
4 aciertos (cuatro cifras):
Además, como lo establece la normatividad tributaria en Colombia, todos los premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.120) están sujetos a una retención del 20 %.
El Paisita Noche —también conocido como Paisita 2— es uno de los chances más tradicionales del país. Con un sorteo diario, se ha convertido en un ritual para miles de jugadores que siguen este juego por su tradición, simplicidad y opciones de premiación.