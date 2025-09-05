Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

El Paisita Noche se ha convertido en uno de los chances más tradicionales y populares de Colombia, con gran arraigo en Antioquia, donde representa el orgullo de la cultura paisa. Este sorteo, transmitido en vivo por Teleantioquia, ofrece la posibilidad de apostar desde tan solo $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para todo tipo de jugadores que buscan poner a prueba su suerte de manera entretenida.

Resultado del último sorteo

En el sorteo realizado el viernes, 5 de septiembre de 2025, el número ganador fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el juego incluye la modalidad de la quinta balota, un número adicional que brinda más oportunidades de ganar a los apostadores gracias a combinaciones extra.



Horarios del Paisita Noche

El sorteo se lleva a cabo todos los días, lo que permite a los jugadores participar sin interrupciones:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Modalidades de juego

El Paisita Noche ofrece diversas formas de ganar, adaptadas a diferentes estilos y estrategias de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar con las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras exactas.

acertar las tres últimas cifras exactas. Combinado tres cifras: coincidir con las tres últimas cifras en cualquier orden.

coincidir con las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): ganar con la última cifra.

Cada modalidad ofrece distintos niveles de riesgo y premio, lo que permite a los apostadores elegir la opción que mejor se adapte a su estilo de juego.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Paisita Noche es obligatorio presentar ciertos documentos, los cuales varían según el monto ganado: