Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los chances más tradicionales y reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde refleja el orgullo de la cultura paisa. Este sorteo, transmitido en directo por Teleantioquia, permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible y emocionante para quienes buscan tentar a la suerte.

Resultado del último sorteo

En el sorteo del jueves, 4 de septiembre de 2025, el número ganador fue: 3921 - Tigre.



Número principal: 3921.

Tres últimas cifras: 921.

Dos últimas cifras: 21.

Animal asociado: Tigre.

Además, desde 2025, el juego cuenta con la modalidad de la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar con combinaciones extra.



Horarios del Paisita Noche

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Esto permite que los apostadores tengan la oportunidad de participar diariamente sin interrupciones.



Modalidades de juego

El Paisita Noche ofrece diferentes formas de ganar, adaptándose a distintas estrategias de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuat ro cifras: ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

ro cifras: ganar con las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras exactas.

coincidir con las tres últimas cifras exactas. Combinado tres cifras: ganar con las tres últimas cifras en cualquier orden.

ganar con las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): ganar con la última cifra.

Cada modalidad implica distintos niveles de riesgo y premio, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su estilo.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Paisita Noche, es indispensable presentar ciertos documentos, que varían según el monto ganado:



Documentos fundamentales:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Trámites adicionales según el valor del premio (UVT):