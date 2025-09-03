Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

El Paisita Noche se ha convertido en uno de los chances más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde representa el orgullo y la tradición de la cultura paisa. Transmitido en directo por Teleantioquia, este sorteo permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, brindando múltiples oportunidades de ganar a quienes logran acertar los números oficiales.

Resultado del último sorteo

El sorteo del miércoles, 3 de septiembre de 2025 arrojó como número ganador:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el juego incorporó la opción de la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de obtener premios con combinaciones extra.



Horarios del Paisita Noche

Los apostadores pueden participar todos los días de la semana:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Modalidades de juego

El Paisita Noche ofrece distintas formas de ganar, adaptándose a diferentes estrategias:



Cuatro cifras directo (superpleno): a certar las cuatro cifras exactas.

certar las cuatro cifras exactas. Combinado cuatro cifras: ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar con las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras direct o: coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto.

o: coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): ganar con las dos últimas cifras exactas.

ganar con las dos últimas cifras exactas. Una cifra (uña): premiar la última cifra acertada.

Cada modalidad implica diferentes niveles de riesgo y recompensa, lo que permite a los jugadores elegir la que mejor se adapte a su estilo.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Paisita Noche es indispensable cumplir con algunos requisitos básicos, que varían según el monto ganado:

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Trámites adicionales según el premio (en UVT):

