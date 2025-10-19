Resultado Caribeña Día último sorteo hoy domingo 19 de octubre de 2025

El Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más populares y tradicionales de la Costa Caribe colombiana, reconocido por su sencillez, emoción y cercanía con el público.

Cada tarde, miles de jugadores siguen con atención el resultado del sorteo, manteniendo viva una costumbre que combina ilusión, suerte y entretenimiento. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 19 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión del sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha convertido el sorteo en una tradición caribeña que cada tarde llena de emoción y expectativa a los apostadores.



Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos del Caribeña Día es su amplia variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a distintos estilos de apuesta y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a estas opciones, cada sorteo ofrece nuevas oportunidades para ganar, manteniendo el entusiasmo tanto de los jugadores frecuentes como de los nuevos apostadores.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día es un juego accesible y flexible, con apuestas que van desde $500 hasta $10.000 pesos. Esta característica permite que cualquier persona pueda participar sin necesidad de invertir grandes sumas, lo que ha contribuido a su creciente popularidad en toda la región.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Caribeña Día es sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y accesibilidad, el Caribeña Día se mantiene como uno de los referentes del chance en la Costa Caribe, llevando cada tarde ilusión, entretenimiento y esperanza a miles de hogares colombianos.