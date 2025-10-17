Resultado Caribeña Día último sorteo hoy viernes 17 de octubre de 2025

El Caribeña Día sigue siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos del Caribe colombiano, reconocido por su combinación de emoción, sencillez y accesibilidad.

Cada tarde, miles de jugadores siguen el sorteo con la esperanza de llevarse un premio, convirtiendo esta cita diaria en una costumbre llena de expectativa y diversión. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 17 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión del sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha hecho que el sorteo se convierta en una tradición caribeña, donde la emoción y la esperanza se viven al máximo cada tarde cuando se anuncian los números ganadores.



Modalidades de juego

Uno de los mayores atractivos del Caribeña Día es la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo : coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

: coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Estas opciones mantienen el entusiasmo de los jugadores frecuentes y despiertan el interés de nuevos apostadores, ya que cada sorteo representa una oportunidad distinta de ganar.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día destaca por ser un juego accesible y flexible, con apuestas que van desde $500 hasta $10.000 pesos. Gracias a esto, cualquier persona puede participar sin realizar grandes inversiones, disfrutando de la emoción del chance con total comodidad. Esta cercanía con el público ha consolidado su popularidad en toda la región.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Caribeña Día es un proceso fácil y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y accesibilidad, el Caribeña Día se mantiene como uno de los referentes del chance en la Costa Caribe, llevando ilusión, entretenimiento y esperanza a miles de hogares colombianos cada tarde.