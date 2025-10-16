Resultado Caribeña Día último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

El Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más populares y tradicionales del Caribe colombiano, gracias a su combinación de emoción, sencillez y accesibilidad.

Cada tarde, miles de personas en la región siguen el sorteo con ilusión, convirtiéndolo en una costumbre que mezcla suerte y entretenimiento. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 16 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario constante ha hecho que el juego se convierta en una tradición caribeña, donde la expectativa y la emoción se viven cada tarde al conocer los números ganadores.



Modalidades de juego

El atractivo del Caribeña Día radica en la variedad de modalidades que ofrece, adaptándose a diferentes estilos y estrategias de los jugadores:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a estas opciones, cada sorteo es una nueva oportunidad de ganar, lo que mantiene el entusiasmo entre los seguidores frecuentes y atrae a nuevos apostadores todos los días.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día es un juego accesible y flexible, con apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan disfrutar de la emoción del chance sin realizar grandes inversiones. Esta facilidad y cercanía con el público han hecho de este sorteo una de las tradiciones más arraigadas del Caribe colombiano.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Caribeña Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y accesibilidad, el Caribeña Día se mantiene como un referente del chance en la Costa Caribe, llenando las tardes de ilusión y esperanza para miles de jugadores en todo el país.