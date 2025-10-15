Resultado Caribeña Día último sorteo hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El sorteo Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos del Caribe colombiano. Su mezcla de emoción, simplicidad y accesibilidad lo ha convertido en una cita diaria para miles de apostadores que esperan con ilusión conocer los resultados cada tarde.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 15 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para que los jugadores puedan seguir los resultados al instante. Este horario constante ha hecho que el sorteo se convierta en una costumbre regional, llenando las tardes del Caribe con expectativa y emoción.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Caribeña Día es su variedad de modalidades, que permite a cada jugador elegir cómo participar según su estilo o estrategia:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a estas opciones, cada sorteo representa una nueva oportunidad para ganar, manteniendo viva la emoción tanto entre los jugadores habituales como entre los nuevos participantes.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día se caracteriza por su accesibilidad y flexibilidad, lo que lo convierte en una opción atractiva para todo tipo de presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, permitiendo disfrutar del juego tanto a quienes buscan diversión ocasional como a los apostadores más constantes. Esta facilidad ha contribuido a consolidar al sorteo como una de las tradiciones más arraigadas en la región.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Caribeña Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:

