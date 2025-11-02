Resultado Caribeña Día último sorteo hoy domingo 2 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana, reconocido por la emoción que genera en cada sorteo y la confianza que ha ganado entre sus jugadores.

Con una trayectoria marcada por la transparencia y la cercanía con el público, este chance se ha convertido en una tradición diaria para miles de personas que ven en él una oportunidad de transformar su suerte. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 2 de noviembre de 2025 es el 0483 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0483

Dos últimas cifras: 83

Tres últimas cifras: 483

La quinta: 4

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo lo ha convertido en una cita imperdible para los apostadores del Caribe colombiano, que siguen cada jornada con entusiasmo y esperanza.



Su constancia, transparencia y popularidad han hecho que el Caribeña Día trascienda las fronteras regionales, posicionándose como uno de los chances más confiables y reconocidos de Colombia.



Modalidades de juego

El éxito del Caribeña Día también radica en su amplia variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos y presupuestos. Cada opción ofrece una forma distinta de tentar la suerte y ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta diversidad de opciones mantiene al Caribeña Día como un juego dinámico, accesible y emocionante, en el que cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su estilo.



Un símbolo del azar en el Caribe

Más que un simple sorteo, el Caribeña Día representa una costumbre profundamente arraigada en la cultura del Caribe colombiano. Cada tarde, miles de jugadores en toda Colombia siguen atentos los resultados, con la ilusión de que un número sea el que les cambie la vida.

Con su mezcla de tradición, emoción y cercanía, este chance se mantiene como un referente del azar y la esperanza en todo el país.