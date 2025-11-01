Resultado Caribeña Día último sorteo hoy sábado 1 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana, destacándose por la emoción que genera en cada sorteo y la confianza que ha ganado entre sus jugadores.

Su trayectoria está marcada por la transparencia y cercanía con el público, convirtiéndose en una tradición diaria para miles de personas que encuentran en este chance una oportunidad para cambiar su suerte. Vea el sorteo en vivo aquí:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo lo ha convertido en una cita ineludible para los apostadores del Caribe colombiano, quienes siguen con entusiasmo cada jornada. Su constancia, transparencia y popularidad han permitido que este sorteo trascienda las fronteras regionales, consolidándose como uno de los chances más reconocidos y confiables de Colombia.



Modalidades de juego

El éxito del Caribeña Día también radica en la variedad de modalidades que ofrece, adaptadas a distintos presupuestos y estilos de apuesta. Cada opción brinda una forma única de participar y ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta diversidad de opciones ha mantenido al Caribeña Día como uno de los juegos más dinámicos y atractivos del país, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su forma de jugar.

Con su mezcla de tradición, emoción y accesibilidad, el Caribeña Día no solo representa un juego de azar, sino una costumbre profundamente arraigada en la cultura del Caribe colombiano. Cada tarde, miles de jugadores en toda Colombia esperan con ilusión los resultados, confiando en que un número pueda cambiarles la vida.