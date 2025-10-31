Resultado Caribeña Día último sorteo hoy viernes 31 de octubre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana, reconocido por la emoción que despierta en cada sorteo y por la confianza que ha ganado entre sus jugadores.

Su historia está marcada por la transparencia y cercanía con el público, convirtiéndose en una tradición diaria para miles de personas que ven en este chance una oportunidad para cambiar su suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 31 de octubre de 2025



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha convertido el sorteo en una cita imperdible para los apostadores del Caribe, quienes viven con entusiasmo cada jornada.

Su constancia, transparencia y arraigo popular han permitido que este juego traspase fronteras regionales, consolidándose como uno de los chances más reconocidos y confiables de Colombia.



Modalidades de juego

El éxito del Caribeña Día también se explica por la variedad de modalidades que ofrece, diseñadas para ajustarse a distintos presupuestos y estilos de apuesta. Cada opción brinda una forma distinta de vivir la emoción del juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones más dinámicas y atractivas del país. Cada tarde, miles de jugadores esperan con ilusión los resultados, confiando en que la suerte pueda cambiarles la vida.



Con su mezcla de tradición, emoción y accesibilidad, el Caribeña Día no solo representa un juego, sino una costumbre arraigada en la cultura del Caribe colombiano, que sigue llevando esperanza y alegría a hogares de toda Colombia.