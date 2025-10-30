Resultado Caribeña Día último sorteo hoy jueves 30 de octubre de 2025

El Caribeña Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y seguidos de la Costa Caribe colombiana, gracias a la emoción que despierta en cada sorteo y la confianza que ha sabido ganarse entre sus jugadores.

Su historia está marcada por la cercanía con el público y la transparencia en cada resultado, convirtiéndose en una tradición diaria para miles de personas que sueñan con cambiar su suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 30 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Caribeña Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario se ha convertido en una cita imperdible para los jugadores del Caribe colombiano, quienes siguen con entusiasmo la salida de cada número.

La emoción del sorteo ha trascendido las fronteras regionales, atrayendo a apostadores de distintas partes de Colombia. Su constancia, transparencia y arraigo popular lo han consolidado como uno de los chances más reconocidos y confiables del país.



Modalidades de juego

Uno de los factores que explican el éxito del Caribeña Día es la variedad de modalidades que ofrece, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos de apuesta. Cada alternativa brinda oportunidades únicas de ganar y vivir la emoción del juego a su manera:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a su combinación de tradición, emoción y accesibilidad, el Caribeña Día continúa siendo una de las opciones favoritas entre los apostadores colombianos. Cada tarde, miles de personas siguen con ilusión los resultados, con la esperanza de que la suerte toque a su puerta y su número sea el gran ganador.