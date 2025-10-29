En vivo
Resultado Caribeña Día último sorteo hoy miércoles 29 de octubre de 2025

Resultado Caribeña Día último sorteo hoy miércoles 29 de octubre de 2025

El chance Caribeña Día juega de lunes a sábado a las 2:30 de la tarde. Revise aquí el número ganador hoy miércoles 29 de octubre de 2025.

Resultado Caribeña Día: último sorteo de chance
Foto: Caribeña / Pexels.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y apreciados de la Costa Caribe colombiana. Su éxito radica en la emoción que despierta entre los apostadores, la cercanía con su público y la transparencia que caracteriza cada sorteo.

Para miles de colombianos, este chance representa mucho más que una simple apuesta: es una tradición diaria llena de ilusión y esperanza, donde cada número tiene el poder de cambiar una historia.

Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 29 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario se ha convertido en una cita ineludible para los jugadores del Caribe colombiano, quienes siguen cada jornada con entusiasmo y expectativa, soñando con acertar el número ganador.

La emoción que genera este chance ha trascendido las fronteras regionales, atrayendo también a apostadores de distintas partes de Colombia. Su constancia, transparencia y arraigo lo han posicionado como un referente entre los juegos de azar más reconocidos del país.

Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Caribeña Día es la variedad de modalidades que ofrece, adaptadas a diferentes estilos y presupuestos. Cada una brinda una forma distinta de ganar:

  • 4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.
