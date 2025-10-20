El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales de la Costa Caribe colombiana. Su sencillez, emoción y cercanía con el público lo convierten en una cita diaria para miles de apostadores que siguen fielmente cada sorteo.



Resultado Caribeña Día último sorteo hoy lunes 20 de octubre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 20 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión del sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha convertido el sorteo en una verdadera tradición caribeña, llena de expectativa, alegría y esperanza para quienes sueñan con acertar el número ganador.



Modalidades de juego

Uno de los mayores atractivos del Caribeña Día es la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para todo tipo de jugadores y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad, cada sorteo brinda nuevas oportunidades de ganar y mantiene viva la emoción tanto para los apostadores habituales como para quienes se animan a participar por primera vez.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día se caracteriza por ser un juego accesible y flexible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que permite que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pueda participar y probar su suerte. Esta accesibilidad ha sido clave en su éxito y en el aumento de su popularidad en toda la región.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Caribeña Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Caribeña Día sigue siendo más que un simple juego de azar: es una tradición que une a las comunidades de la Costa, ofreciendo cada tarde la oportunidad de soñar con la suerte y la prosperidad.