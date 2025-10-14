Resultado Caribeña Día último sorteo hoy, martes 14 de octubre de 2025

El sorteo Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más populares y tradicionales del Caribe colombiano. Su combinación de emoción, sencillez y bajo costo lo ha convertido en una cita diaria para miles de jugadores que esperan con entusiasmo cada nuevo resultado.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 14 de octubre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 14 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión

El sorteo del Caribeña Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo, permitiendo a los apostadores seguir los resultados al instante. Este horario fijo ha convertido el sorteo en una costumbre regional, llena de emoción y expectativa que marca las tardes de muchos hogares caribeños.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos del Caribeña Día es su amplia gama de modalidades de apuesta, que se adaptan a distintos estilos y estrategias de los jugadores:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta variedad, cada sorteo representa una nueva oportunidad de ganar, manteniendo viva la emoción tanto entre los jugadores habituales como entre quienes se inician en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día destaca por su accesibilidad y flexibilidad, lo que lo convierte en un juego ideal para todos los presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, permitiendo participar tanto a quienes juegan por diversión como a los apostadores más constantes. Esta facilidad ha consolidado al sorteo como una de las opciones más queridas y tradicionales de la región.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Caribeña Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con este proceso transparente y ágil, el Caribeña Día mantiene la confianza de los jugadores, consolidándose como una tradición diaria que sigue repartiendo suerte en todo el Caribe colombiano.