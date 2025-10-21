Resultado Caribeña Día último sorteo hoy martes 21 de octubre de 2025

El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales de la Costa Caribe colombiana. Su sencillez, emoción y cercanía con el público lo convierten en una cita diaria para miles de apostadores que siguen fielmente cada sorteo.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 21 de octubre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 21 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión del sorteo

El sorteo Caribeña Día se celebra todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario constante ha convertido el evento en una verdadera tradición del Caribe colombiano, llena de emoción, esperanza y alegría para quienes esperan acertar el número ganador. Día tras día, miles de personas se conectan para seguir el resultado, alimentando la ilusión de convertirse en los próximos afortunados.



Modalidades de juego

Una de las características más destacadas del Caribeña Día es la amplia variedad de modalidades que ofrece, pensadas para diferentes tipos de jugadores y presupuestos. Cada forma de apostar brinda una experiencia distinta y nuevas posibilidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad de opciones, el Caribeña Día mantiene su atractivo entre jugadores frecuentes y quienes se animan a probar suerte por primera vez, garantizando emoción en cada sorteo.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día destaca por ser un juego accesible y flexible, permitiendo apostar desde $500 hasta $10.000 pesos. Esta facilidad hace posible que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pueda participar y vivir la emoción de intentar acertar el número ganador.

Su bajo costo de entrada ha sido uno de los factores clave en su creciente popularidad, consolidándolo como uno de los sorteos más queridos y participativos de la región.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Caribeña Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican algunos requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

De esta manera, el proceso garantiza transparencia y seguridad para todos los participantes, haciendo que disfrutar del Caribeña Día sea tan confiable como emocionante.