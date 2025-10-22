Resultado Caribeña Día último sorteo hoy miércoles 22 de octubre de 2025

El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales de la Costa Caribe colombiana. Su sencillez, emoción y cercanía con el público lo convierten en una cita diaria para miles de apostadores que siguen fielmente cada sorteo.

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 22 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Horario y transmisión del sorteo

El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario constante ha convertido al sorteo en una tradición muy esperada en el Caribe colombiano, generando emoción, esperanza y alegría entre los jugadores que buscan acertar el número ganador. Cada jornada, miles de personas siguen el sorteo en vivo, manteniendo viva la ilusión de convertirse en los próximos afortunados.



Modalidades de juego

Caribeña Día se distingue por su variedad de modalidades, pensadas para diferentes tipos de jugadores y presupuestos. Cada forma de apostar ofrece una experiencia única y múltiples posibilidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el sorteo mantiene su atractivo tanto para jugadores frecuentes como para quienes deciden probar suerte por primera vez, asegurando emoción en cada sorteo.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día se caracteriza por ser un juego accesible y flexible. Las apuestas van desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que permite que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pueda participar y vivir la emoción de acertar el número ganador. Este bajo costo de entrada ha sido clave en su creciente popularidad, consolidándolo como uno de los sorteos más queridos y participativos de la región.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Caribeña Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Este procedimiento asegura que todos los ganadores puedan recibir su premio de manera confiable y transparente, reforzando la confianza en el sorteo.